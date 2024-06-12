律師：港人在英經營電台涉及國安 最好不要收聽

香港保安局今天起對6名在英國的港人實施多項制裁，包括禁止提供資金等；被制裁的霍嘉誌和蔡明達在英國經營針對香港的網路電台，有律師就此提醒港人，最好不要收聽相關電台。

官方香港電台引述行政會議成員、資深大律師湯家驊說，如果以每月付費形式在YouTube頻道訂閱相關電台，「以金錢資助他人在海外違法的意圖相信較為明顯」；即使不付費訂閱，沒有直接資助的問題，但外界都知道，越多人訂閱，頻道背後的人便有機會收到錢，實際上也是間接幫助了對方。

因此，湯家驊表示，無論付費或不付費訂閱，市民都要盡量小心，「最好不要做」，又強調犯案意圖是檢控的重要要求之一。

保安局今天稍早時表示，該局已依維護國家安全條例（俗稱基本法23條立法）在憲報刊登公告，對羅冠聰等6人實施4項制裁措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。

這6人是羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，他們目前都在英國。

在此之前，羅冠聰等6人涉嫌觸犯危害國家安全罪行，警方指他們「潛逃」英國後仍繼續從事危害國家安全的行為和活動，因此向法院申請拘捕令，並分別於去年7月及12月通緝各人。

網路資料顯示，目前霍嘉誌和蔡明達在英國經營一家名叫「升旗易得道或／升旗易日報」（TuesdayRoad／Tuesday Road Daily）的粵語網路電台，透過YouTube、Facebook及Patreon等平台播放，節目內容多數與時事及政治相關。

霍嘉誌和蔡明達同被香港警方指控涉嫌觸犯煽動分裂國家罪和煽動顛覆國家政權罪，各被香港警務處國家安全處懸賞港幣100萬元（約新台幣415萬元）通緝。