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中國官方：引導外送員感黨恩聽黨話 推動設黨委

中央社／ 台北12日電

在中國失業率上升，待業民眾紛紛投入外送業之際，中國市場監管總局近日印發文件，要求加強外送從業人員黨建工作，且要做深做細思想政治工作，引導從業人員「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，且視需要推動成立外送行業黨委。

澎湃新聞昨天報導，中國市場監管總局日前發布名為「關於加強『網約配送員』群體黨建工作的指導意見」的文件，提到上述內容。

中國市場監管總局表示，這項意見「緊密結合」網約配送員族群實際，聚焦基層黨建工作現實需求，並提出17項創新舉措。

根據報導，這項意見提出，要做深做細思想政治工作，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，引導網約配送員族群「感黨恩、聽黨話、跟黨走」。

這項意見明確提出，要在「黨委組織部門統籌協調」和「社會工作部門指導推動」下，建立、健全各級市場監管部門結合業務職能，抓（督促）「網約配送員群體黨建」的工作機制，並根據工作需要推動成立「網約配送行業黨委」。

意見提到，要充分發揮基層市場監管所「黨建工作指導站」作用，注重發揮個私（個體戶、私營企業）協會及相關行業協會的優勢，積極推動建立黨建工作聯席會議等協調機制，著力構建條塊結合、上下聯動的黨建工作體系。

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