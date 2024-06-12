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探月合作再深化 普亭批准中俄聯合建立國際月球科研站

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
國際月球科研站概述圖。（圖／取自百度）
國際月球科研站概述圖。（圖／取自百度）

俄羅斯總統普亭12日簽署一項法律，批准俄羅斯與大陸關於聯合建立國際月球科研站（ISS）的協議。該協議的實施將有助於加強俄中戰略協作夥伴關係，展開聯合航天活動，鞏固俄羅斯在探月項目等太空探索領域的主導地位。

據俄通社報導，俄中於2022年11月簽署共建國際太空站的協議。俄羅斯政府今年3月向俄羅斯議會下議院提交關於批准與中國大陸共同建設國際月球科研站協議的法案，普亭於本月12日簽署批准。

據新華社報導，中俄國際月球科研站的協議包括月球的探索和利用，並計劃展開基礎研究實驗和技術測試。中俄計劃於2035至2040年完成月球科研站的建設工作。

新華社報導指出，項目將分為三個階段實施，第一階段，兩國設計師將負責設計科研站，並發射太空船對月球表面進行探測，確認建設科研站的最佳位置，和確定在月球上實施軟著陸的相關技術。

第二階段計劃建立統一的科研站控制中心，並在月球上建設首批基礎設施，包括供電、運輸和通信服務的軌道艙。此外，還將向月球表面發送各種用途的研究儀器和月球車，在月球軌道上部署中繼通訊設備。第三階段將逐步增加登月艙的數量和功能，並幫助國際合作夥伴實施載人登月。

俄羅斯 太空 設計師

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