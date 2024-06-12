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福建號第2次海試 中媒宣傳「海上倒車」機動性

中央社／ 台北12日電
中國第3艘航艦福建號。圖／取自央視網
中國第3艘航艦福建號。圖／取自央視網

中國媒體報導，中國第3艘航空母艦福建號11日完成第2次海試後返航，從曝光資訊觀察，該艦2次試航期間實施急轉彎、Z字形轉向，甚至還有海上倒車等動作，「展現了極強的機動性」。

觀察者網報導，6月11日上午，福建號在完成為期20餘天的第2次試航後，返回江南造船廠碼頭

報導分析，針對具體實施科目，毫無疑問要比第1次試航的時候要多。從衛星照片拍攝的畫面顯示，福建號在第2次試航期間，就實施了諸如急轉彎、Z字形轉向，甚至還有倒車等海上機動動作。

這項分析聲稱，福建號的第2次試航，要比第1次「從容不迫了許多，將極強的機動性展現的淋漓盡致」。

此外，報導認為，從此次試航的地點選擇在黃海北部來看，有其玄機。除了黃海北部海域比較封閉，美日韓軍的偵察機很難一窺福建號航艦試航的究竟，還有就是中國海軍艦載機訓練基地就在渤海之濱。

此外，中國另一艘航空母艦遼寧號也是在相同海域完成艦載機首次著艦，現在福建號同樣北上，不排除是讓艦員們提前熟悉當地的水文和氣象情況，為後續在同一海域實施艦載機起降作業作準備。

報導指出，雖然福建號的第2次試航並沒有艦載機起降的科目，但不排除在第3次試航期間，艦載機起降科目就會到來。

碼頭 福建 航空母艦

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