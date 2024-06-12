北京將舉辦黃埔百年活動 退將：調查局把人嚇得不敢去

黃埔軍校建校是中國現代軍事史上的大事，近日馬上要迎來建校百年，除了高雄鳳山陸軍官校將有慶典外，大陸方面也即將在北京舉辦高規格活動，不過有退將指出，有原本將赴北京參加活動的團員被調查局抓去問話，「把人家嚇得不敢去」。

退役空軍中將傅慰孤12日在台北參加銘傳大學舉辦的研討會，期間他針對兩岸各自辦活動慶祝黃埔百年議題受訪指出，自己有幫一位朋友安排，希望能參加北京的活動（黃埔軍校百年活動），「但是我們政府用政治在干擾」。他表示，本來有一個小團要去，有一位團員被調查局抓去問話，「而且很明確告訴他，這段時間你不要去大陸，你去了回來可能會很難看，把人家嚇得不敢去」。

他批評「政府自自信心喪失到這種程度」。他強調，如果自己認為民主自由、人權是至高的，「你應該去統戰人家，而不是怕人家來統戰」。

退役空軍二級上將夏瀛洲也質疑政府的態度，他認為「不要怕，怕什麼」，至於兩岸爭取黃埔的這種話語權的現象，他則表示，大陸和台灣兩個兄弟一樣，都是一脈相傳的，不知道為什麼有人炒作這個，「以和為貴」。

他認為，多認識就有好處，「每天去結怨，天天罵來罵去的，沒有事兒也變有事兒了」。

對於國防部長顧立雄上任後取消踢正步、刺槍術，傅慰孤直言，顧立雄是負責軍政，結果管到軍令，他應該要搞建軍備戰，他建軍備戰搞好了沒有？「我們沒看出來，他去管那個幹嘛」。他更質疑顧立雄僅聽簡報、讓參謀總掌下達作戰指導的做法，表示「真正作戰的時候，他們上簡報，參謀總長去主持，你是部長要負最後成敗責任，這個決策對與不對你知不知道？」。

傅強調部長應有分析的能力，現在是把軍政跟軍令統統納到軍政系統下面，「就應該要有能力去決策這樣的做法」。而就「抗中保台」說法，傅慰孤則反問「海峽中間都保不住，你怎麼保？」