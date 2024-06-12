羅文嘉：海基會任務是創造條件 兩岸都要贏而非一方贏

新任海基會董事長鄭文燦與副董事長羅文嘉上任伊始，就率領台商前往台南參訪並舉辦投資論壇，羅文嘉特別強調，海基會的任務就是站在國家利益上，創造兩岸雙贏的條件和空間，「是兩岸都要贏，而不是一方贏」。

海基會12日與台南市政府共同舉辦「佈局台南 展望全球」投資趨勢論壇，向台商簡報台南市投資環境介紹及投資台灣三大方案。海基會董事長鄭文燦表示，美中貿易戰後全球供應鏈重組，廠商思考如何去風險化，因此「China+1」成為潮流。至於「+1」要選擇到哪裡投資，回流台灣絕對是一個好選項。他強調，過去台灣在AI硬體方面做的很不錯，現在擴大到AI軟體應用、IC設計等方面，未來的發展前景還會更好。

鄭文燦還提到，台灣要成為「經濟日不落國」，在台商進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。未來台商企業可以在台灣進行人才培訓，讓海外員工回台短期訓練3至6個月後再派駐海外，這方面陸委會、經濟部都會提供充份協助。

羅文嘉則強調，他和鄭文燦來到海基會後，有信心有決心開創兩岸新局面。他說，海基會接受政府委託，執行兩岸協商、交流、服務的工作，「追求的不是黨派利益，而是國家利益」。海基會的任務，就是站在國家利益上，創造兩岸雙贏的條件和空間，「是兩岸都要贏，而不是一方贏；不是互相傷害，是互相雙贏」。

羅文嘉還強調，「如果條件不成熟，就去創造條件，空間還沒有，就努力找空間。在過程中，海基會是橋樑，要打好基礎，而台商朋友就是橋樑中的橋樑，基礎中的基礎」。

至於代表政府部門的陸委會主委邱垂正則表示，不管兩岸關係怎麼困難，只要兩岸持續善意堆疊、善意循環，「就能帶領兩岸關係良性互動，有所突破」，也期望對岸可以體會這些善意，讓兩岸相向而行。