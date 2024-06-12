傳拜登限陸AI晶片 專家：防堵乃短期解方 仍有方法突破

彭博指出拜登考慮將限制AI晶片出口大陸，對此，工研院專家分析，在當前地緣政治下，防堵是短期解方。從技術來看，目前有許多方法能讓晶片更智慧化。

彭博報導，拜登政府考慮將AI應用所需的晶片也列入禁止出口至中國大陸的範圍內，鎖定環繞閘極（GAA）結構的製程晶片。而輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、台積電（TSMC）和三星（Samsung）都打算在明年大量投產GAA的晶片。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，在地緣政治下，防堵是短期解方，技術日新月異，雖然美國對中國防堵，但中國發展技術，有可能不考慮報酬率，所以這部分不能小看中國能力。此外，在量子運算上，量子方面中國專利與論文發表數領先很多領域，所以局部突破是持續觀察的地方。這值得「後AI時代」關注。

從技術層面來看，工研院產科國際所經理范哲豪表示，美國政府管制先進製程確實會對大陸發展AI產生影響，但他認為中國大陸也在思考其他方法，他指出，要讓晶片更智慧化，除傳統製程微縮外（也是一般摩爾定律），還有其他方式，比如異質整合、改變晶片設計架構等，用不那麼先進製程，在特定領域用途也能有更好的運算效率。

對於備受地緣政治影響，清華大學講座教授、前工研院院長史欽泰對本報指出，以前做研究很少思考地緣政治，但最近面臨到上述議題，就是要小心。台灣是小型經濟體，只能在半導體產業等某部份扮演一點角色，但這決定不了中美地緣政治大方向。「只能很小心地關注」他說。

談到近期AI發展，史欽泰指出，現在大家談AI多提到算力，但AI的影響不是只有算力，還需要傳輸、通訊等領域，不過這部分還沒有被注意到，此外，包括儲存需求也會大量出現，更重要的還有應用面的感知等。

另一方面，外界認為半導體發展瓶頸在組裝，摩爾定律能否向前推進成為議題，史欽泰認為，應該從整個系統來看待整個問題，目前用chiplet（指把不同小晶片組合起來）等方式克服摩爾定律難以突破的點，這部分可以帶動很多產業跟技術。

中華經濟研究院代院長王健全則認為，這幾年台灣經濟過度向半導體傾斜，應該強化半導體跟其他產業的鏈結。