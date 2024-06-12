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胡歌來台交流 知情人士：「不低調不行」盼成前例

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（右）今天上午來台。記者曾學仁／攝影
大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（右）今天上午來台。記者曾學仁／攝影

主演「繁花」的中國大陸演員胡歌今天來台，下午4點將赴台北市松菸文創園區出席台北市影音節目製作商業同業公會舉辦的「對話青年」活動，此行睽違多年兩岸交流也引起關注。知情人士透露，雙方低調成事也是盼不要模糊焦點，也希望這場活動成為日後交流前例，重點是圓滿。

知情人士表示，據了解這場活動是首次邀大陸演員與台灣青年影視創作者對話，邀請胡歌除了是主演「繁花」再度拉高人氣，畢竟同文同種、民俗風情也相似，自然比歐美籍的演員或導演來座談能與聽眾接近，尤其參加座談的影視創作者，目前也還在摸索方向，希望能為創作帶來火花。

「外界誤解低調交流，也應該說彼此會需要觀望。」促成胡歌來台成行的知情人士表示，由於近年鮮少有大名氣的影視人員來台，能夠做到影視歸影視、政治歸政治，也是雙方不去踩到彼此底線，之所以低調也是憂心話題走偏。

他說，過程很感謝陸委會等相關單位協助，這也包含大陸方的相關單位，沒有彼此支持就無法成事，接下來就是盼下午的活動順利，如此一來，日後兩岸文化交流能依照胡歌的模式進行；相反地，如果不順利，這場也會變成未來不開放的原因。

談到兩岸目前的影視音交流，知情人士說其實一直有往來，像是電影「周處除三害」，原本以為內容在對岸不能播出，沒想到播出後還大賣；雙方交流之所以沒有拿上台面，就是擔心涉及到政治、兩岸而模糊焦點。

不過，他也說，畢竟影視產業也需要生存，即便台灣影視作品在國際影展或網路獲得關注，但是多少版權能夠賣到歐美等地，即便能上架到串流平台，也已不像從前般熱賣，最大的華語市場還是大陸，也如賴清德總統所說，應該給予文化工作者諒解、體諒。

大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（右）今天上午來台。記者曾學仁／攝影
大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（右）今天上午來台。記者曾學仁／攝影

創作者 情人 青年

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