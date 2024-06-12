赴陸安全引關注 國台辦：不違法就不必顧慮

有台灣民眾稍早前到中國大陸旅遊或參展時出現被留置或遭警方帶走詢問情況。國台辦發言人陳斌華今天說，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾往來中國大陸不必有任何顧慮。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，台灣民眾到中國大陸的安全問題受到關注，兩岸旅遊也是媒體提問焦點。

媒體提到，有台灣旅行團日前到中國大陸旅遊，其中一名團員遭留置，直到其他團員回台數天後才返回；另有台灣網友反映到南京藝術書展擺攤，因攜帶的攝影書而被警察帶走，「請問台灣民眾赴陸可能會因為哪些原因遭留置？」

陳斌華回答表示，一名台灣民眾5月31日在南京參加藝術市集活動，執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，警方隨後傳喚審查，依法依規作了規範處置。經公安部門鑑定，這名台灣人所攜展品有58件為淫穢物品，構成「運輸淫穢物品」。

他說，在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解中國大陸相關法規，因此作出「不予行政處罰」的決定。當事人當晚就離開辦案中心，並於數天後返台。

陳斌華強調，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範，「民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，藉機恐嚇島內民眾」。

他強調，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾到中國大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣。

此外，對於陸方有關兩岸旅遊恢復正常的考量以及將採取哪些措施，陳斌華說，中國大陸一如既往熱忱歡迎台灣民眾多到大陸旅遊觀光，旅遊事務主管部門已於4月28日宣布有關安排，相關準備工作正有序推進，陸方將按照既定規畫，持續推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

至於原定10日出發的福州赴馬祖踩線團臨時叫停而引發政治聯想的問題，陳斌華回答，福州馬祖「踩線團」因福州市在端午節期間舉辦重要節慶活動，活動日期與福州旅遊協會考察團的原計畫行程衝突，因此決定赴馬祖考察活動延期舉行。

他說，具體日期確定後會通知台灣，「我們一貫支持包括兩岸旅遊在內的兩岸各領域交流合作，樂觀其成」。