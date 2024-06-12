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揭密馬習二會 邱坤玄：習認為中國人看問題與西方不同

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，習近平認為中國人看問題與西方不同。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，習近平認為中國人看問題與西方不同。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九與大陸國家主席習近平4月10日在北京舉行馬習二會，是兩岸分治以來首度有台灣前領導人與大陸現任領導人在北京會面，而參與馬習二會的學者邱坤玄揭露，在閉門環節，習近平講得非常多，包含「中國人看問題跟西方人不一樣」、以及對「中華民族」的強調。

政治大學東亞所名譽教授邱坤玄12日上午出席由銘傳大學兩岸研究中心、中華民族團結協會共同在銘傳大學基河校區舉辦的「新形勢下兩岸變局觀察時勢座談會」，提出對520後兩岸關係的觀察，以及分享他親身與中共領導人習近平、王滬寧接觸的過程，並揭露馬習二會的相關內容。

邱坤玄指出，4月10日馬習二會時，習近平在閉門會議中講得非常多，且「不是看稿，是他心裡面的話」，根據現場的簡報檔，習近平的閉門談話內容包含指出，「在中國實現偉大復興過程中，引起有些國家的焦慮感，就是怕中國趕上他們，至少他們希望在我任內不要發生，所以強調中國威脅，目的就是不能被中國超越。實際上中國從來沒有國強必霸的思想與做法，我們一向尊重他國的道路選擇」。

邱坤玄認為，習近平的談話有兩大重點，第一個是對台工作是要從整個中華民族偉大復興，還有從長遠來看，習近平認為中國人看問題跟西方人不一樣，西方人只看到當前，可是中國人看的是上百年、甚至上千年，「我的理解就是，中國大陸對台的工作，實際上是盡力爭取和平的手段，他可以等，可以等就表示自己有信心，時間是站在他們那一方」。

他指出，第二點則是只要認同是中華民族，可以兩岸之間有至少溝通的管道，邱坤玄說，自己一直在提「區隔式的概念」，比如說如果是民進黨政府的官員，不可能有官方溝通，民進黨黨部的人員也不可能去，「但是所謂的『民進黨人』是可以去私下跟他們接觸，至少要跟這些所謂民進黨員要有一定的過程度的溝通」。他強調，中華民族所以作為一個最新的通關密語，「這根本就是公開的語言，只要你什麼時候承認自己的中華民族都可以做」。

邱坤玄還分享自己近期與習近平、王滬寧接觸的感想，「我深深感受到他們覺得美國的確在往下降，雖然下降速度還沒辦法讓大陸很快超越，但趨勢往這個方向走」，特別是王滬寧1991年就寫出了《美國反對美國》這本書。

至於賴清德就職演說，美國到底是先有沒有看過，是備受關注的話題，雖然美國國務院官員用學者提問方式，指出美國對於演講內容既不贊同、也不背書，這個演講對地區穩定沒有助益。但邱坤玄認為，「賴清德的演講完全沒有違反美國當前的對台的政策」，美國就是要利用台灣當做一個重要工具，去延緩、遏制中國大陸復興的進程。邱坤玄並以今年東協國家民調顯示，若被迫選邊站的話，選擇大陸（50.5%）的首次超過美國（49.5%），呼籲台灣仍應重視「戰略自主」的重要性。

輔仁大學日文系特聘教授何思慎則分析，賴清德就職演說有對日本講話，雖然沒有提到日本，但提到「價值外交」、「和平共同體」，價值外交是日本安倍、麻生時代都提過，現在岸田文雄也一樣，而這一概念之於日本外交的意義則是講給美國人聽的；不過「和平共同體」這一詞彙，源於賴清德去年在「台灣與日本－建構世界和平共同體」研討會所拋出，「是對日本講的」。

至於賴清德表示「台灣有事就是日本有事、日本有事就是台灣有事」，換言之把台灣安全與日本安全緊緊圍在一起，但何思慎認為，賴清德沒發現日本在建構安全上，與台灣並不相同，尤其日本在美日同盟下有很多小手段，獲得經濟與安保利益。

同時何思慎也表示，儘管在「美日韓」接近的狀態下，「中日韓」的合作也沒有停下來，三方自由貿易協定要往前走，日本很清楚，即便在政治上不能跟中國大陸緊靠，但在經濟、社會、文化上離不開中國大陸，「且在日本安全裡面，永遠需要可以跟中國講話的關係」。

他強調，兩岸現狀對日本來說可以把國家利益極大化，「台灣不用過度想像日本對台政策」，日本不會支持兩岸統一、也不會支持台灣獨立，若我們把安全掛在日本肩上，將等於是「麻繩綁豆腐」，因為沒有「動員法」的日本自衛隊無法投入戰場。

日本 美國 馬習二會

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