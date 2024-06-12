中國男子駕快艇闖淡水 國台辦：返陸將處罰

中國阮姓男子日前 駕快艇闖淡水河防地區，國台辦發言人陳斌華今天指此事純屬個人行為，該名男子返陸後，有關部門將予以處罰；另對於福建企業透過無人機到金門散發傳單一事，陳斌華說是「自發行為」，但應依法依規進行。

阮姓男子9日駕快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。由於新北八里海灘、台北港及淡水河口為戍守首都政經中樞「防衛鐵三角」，阮男行為引發軍事意圖臆測。

對於阮男闖淡水，陳斌華上午在中國國務院台灣事務辦公室例行記者會回應媒體表示，「這純屬他的個人行為。民進黨當局沒有必要草木皆兵，煞有介事進行政治操弄。該名男子回到大陸後，我們會依照相關規定對其進行處罰」。

此外，對於福建公司操作無人機到金門散發傳單一事，陳斌華回答中央社提問時說，「這是大陸網民表達期盼統一、反對『台獨』態度的自發行為。在相關區域起降民用小型航空器和升放空飄物，應該依法依規進行」。

有中國無人機8日下午飛越金廈海域到金門街道投放政治傳單，中國社群平台抖音帳號則出現無人機將前往金門縣警局與金門大學的預告。港媒明報日前披露，涉事者為福建中利科技公司，在抖音上載的影片寫著「台灣歸來兮」、「祝同胞們端午安康」，而在中國當局約談後，公司已下架影片。