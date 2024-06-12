福建海峽論壇15日登場 國台辦：邀台灣7000人參加
大陸年度大型對台交流活動海峽論壇，將於本周在福建登場，15日舉行論壇大會，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，論壇邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，業界代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7,000人參加。
大陸國台辦12日召開例行記者會，陳斌華在會上就近期兩岸交流情況作介紹。他說，第十六屆海峽論壇本月中旬在福建舉辦，6月15日上午舉行論壇大會，集中活動為期一周，主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動。
陳斌華說，本屆論壇由兩岸86個單位共同主辦，堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，安排系列活動50場。
他表示，目前論壇各項籌備工作基本就緒。論壇組委會邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，業界代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7,000人參加。
對於海峽論壇，國民黨主席朱立倫先前已表示，將由副主席連勝文率團參加，另，雲林縣、金門縣政府也已經向陸委會申請赴陸許可。
不過，陸委會主委邱垂正日前受訪表示，地方政府如果去海峽論壇，陸委會不樂見，因為海峽論壇是中共片面用交流包裝的統戰平台，希望大家共同努力維持國家主權，並以台灣利益做考量。
陸委會副主委梁文傑也說，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席，呼籲參加的個人或團體遵守兩岸條例及相關法律規定，不得有違法行為。
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