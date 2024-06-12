宋濤稱「兩岸同屬一國」是合作基礎 國台辦稱精神一致

大陸國台辦主任宋濤昨（11日）在北京會見三三會時，表示兩岸同屬一個國家，是兩岸交流合作的基礎，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，這與國台辦一貫的精神是一致的，「九二共識」的核心就是體現「一個中國原則」的含義，它的核心要義就是「兩岸同屬一個中國」。

宋濤昨日表示，「認同一個中國原則，承認兩岸同屬一個國家、一個民族」，是維持台海和平穩定的前提，是深化兩岸交流合作的基礎，也是增進台灣同胞福祉的保障。

此前，國台辦多次強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，堅持體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸就可以展開溝通對話。因此，宋濤的表述是否進一步強化「一國」概念，回應總統賴清德520就職時的「互不隸屬」說法，受到關注。

對此，陳斌華在12日的記者會上說，宋濤主任的講話與我們（指國台辦）一貫的精神是一致的。

他說，「九二共識」的核心就是體現「一個中國原則」的含義，它的核心要義就是「兩岸同屬一個中國」，「我不覺得有什麼區別」。

另就新任海基會董事長鄭文燦日前喊話，如何務實處理兩岸「分治分立」的事實，大陸、台灣或台灣內部不同陣營會有不同政策，大陸方面應讓海基會人員赴大陸關懷台商，踏出兩岸兩會恢復互動的第一步。

陳斌華回應說，「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分」，這是真正的台海現狀，是任何人、任何政黨、任何勢力都不可迴避或否認的事實。

他說，只要承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩會對話交往便不存在障礙。我們將一如既往關心、支持台商台企在大陸的發展，與台商台企共享大陸發展進步成果。