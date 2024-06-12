胡歌赴台引關注 國台辦稱平常事平常心處理

中國演員胡歌今天到台灣參加「對話青年」活動，國台辦發言人陳斌華評論此事說，這是很平常的事，不需費盡周折動用人脈周旋，平平常常的事用平平常常的心處理即可。

有媒體上午在中國國務院台灣事務辦公室例行記者會提問胡歌赴台相關事項，陳斌華回答說，胡歌是應台北市影音公會邀請到台北參加「對話青年」活動，將與兩岸青年影視創作者對話交流。

他並說，「寶總到寶島是兩岸同胞喜聞樂見的好事」。「寶總」是胡歌在中國熱播電視劇「繁花」中的角色。

另有媒體問到，「胡歌主演的『繁花』在台灣相當受歡迎。台灣有消息傳出，是海基會董事長鄭文燦促成此事這次是在怎樣的情況下促使胡歌赴台成行的？」

對此，陳斌華回應說，「我注意到這位先生已經否認了他與此事有關。在這件事情上，大家都願意去蹭熱點、邀功勞，說明大陸影視明星到台灣進行文化交流是得民心、受歡迎的好事」。

他並表示，樂見更多台灣影迷、劇迷能夠見到所喜歡的中國大陸明星，「我也覺得這本就是件很平常的事，不需要費盡周折動用什麼人脈去周旋，平平常常的事還是用平平常常的心來處理」。