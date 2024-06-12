陸空拍機到金門丟傳單 國台辦：網民期盼統一自發行為

金門縣政府日前譴責，有大陸民眾直播無人機闖至金門馬山一帶投放不明物品的行為，後確認是政治傳單，並傳出涉事福建企業遭陸官方約談。在今日上午的記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華回應說，這是陸網民表達期盼統一、反對「台獨」態度的自發性行為，但他也提到應「依法依規進行」。

陳斌華說，這是大陸網民表達期盼統一、反對「台獨」態度的自發性行為。在相關區域起降民用小型航空器和升空飄物，應依法依規進行。

日前，金門縣府譴責大陸民眾網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為。在大陸社交平台上，也出現無人機將前往金門縣警局與金門大學的預告。

其後港媒報導，涉事者為福建中利科技公司，該公司的空投傳單上寫著「台灣歸來兮」、「祝同胞們端午安康」，中利科技總經理盧增浩表示，無人機「三進三出」金門，但他後來也稱，事件「影響很大」，指台灣已投訴到大陸中央，且在官方約談後，公司已下架影片。

另，對於大陸持續推進廈金大橋（廈門段）建設，其中，廈金大橋（廈門段）A1標段海上棧橋已完成超80%，大陸官媒央視還製作了網路互動產品，推動「雲端」建橋。

陳斌華說，興建廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲與迫切心願。去年公佈的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步擘畫了「廈門金門門對門，鷺島泯島橋連橋」的美好願景，目前廈門與金門通橋前期技術準備已基本完成。

他稱，近期，央視新聞用戶端製作了「雲端」建橋互動產品，將於6月15日正式上線。歡迎兩岸網友來助力，一起跨越淺淺海峽，在雲上架起一座橋到金門。「念念不忘，必有迴響。我們也希望實體廈金大橋能早日變成現實。」