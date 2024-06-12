退役上將夏瀛洲籲各方創造條件 預防「聯合利劍B、C」

賴清德總統就職演說引起中共方面極大不滿，並發動聯合利劍A軍演作為回應，而退役上將夏瀛洲呼籲，各方和平愛好者應該共同努力創造條件，預防共軍對台聯合利劍B、C軍演的出現。

銘傳大學兩岸研究中心、中華民族團結協會12日上午在銘傳大學基河校區舉辦「新形勢下兩岸變局觀察時勢座談會」，邀集諸多學者專家出席分析兩岸局勢，包括政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、輔仁大學日文系教授何思慎、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、政治大學東亞所副教授魏艾、佛光大學公共事務學系教授柳金財和媒體人張鈞凱等人與談。同時現場有諸多退役將領出席，包含夏瀛洲、劉建軍、臧幼俠等人。

前國防大學校長、退役空軍二級上將夏瀛洲在致詞時表示，今年隨著俄烏局部戰爭及以巴衝突的發展，不可避免的將直接影響著國際新秩序的變化，各個大國在縱橫交錯過程中，刻正透過穿梭外交、政治對話、經貿利害關係展開戰略競逐，以尋求維護國家或集團勝算，處身台海地區的我們，必然會關切憂心時局變動帶來的影響。

他指出，中華民國完成新一屆總統選舉，賴清德「五二○」就職講話後的擴溢效應可做為觀察指標。不容置疑的是大陸對賴有關兩岸政策立場講話解讀為「謀獨」，且充滿挑釁，大陸的回應是解放軍東部戰區5月23日至24日組織戰區內陸、海、空軍、火箭軍、海警等兵力在台灣周邊海域實施「聯合利劍-2024A」演習。

隨後中共國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會議上指稱民進黨上台後，有台獨份子正在單方面破壞現狀，在政治上否認「九二共識」，在法律上修憲修法，在歷史上篡改教科書，在軍事上進行武裝擴展，這些行為都是挑戰大陸底線。而5月30日大陸國務院商務部發布新聞，表示中止ECFA部分產品關稅減讓，使台灣經貿面臨嚴峻挑戰。