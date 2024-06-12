黃仁勳稱台灣是國家 陸國台辦批：極度錯誤的言論

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，所到之處掀起旋風，但也因說「台灣是世界上最重要的國家之一」引起討論。大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，對於這種極度錯誤的言論，大陸民眾、網友已經紛紛表達強烈不滿，強調「台灣從來不是一個國家」是國際關係基本常識，「希望他（指黃仁勳）好好補補課。」

黃仁勳近日來台參加2024年台北國際電腦展（COMPUTEX），發表諸多稱讚台灣的言論，在引起關注後，黃仁勳在離台前也表示，「我不是發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」；不過，陸網仍出現不滿聲浪，也有人對於大陸官方的冷處理質疑是「惹不起輝達」。

對此，陳斌華12日在例行記者會上回應說，對於這種極度錯誤的言論，大陸民眾、網友已經紛紛表達強烈不滿。

他表示，「我要強調的是，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家，過去不是，未來更不可能。這是國際社會普遍共識和國際關係基本常識。希望他好好補補課。」