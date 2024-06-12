快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃仁勳稱台灣是國家 陸國台辦批：極度錯誤的言論

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
AI教父黃仁勳日前來台的一舉一動引發關注，對於他的挺台言論，大陸國台辦12日也做出回應。圖/本報資料照片
AI教父黃仁勳日前來台的一舉一動引發關注，對於他的挺台言論，大陸國台辦12日也做出回應。圖/本報資料照片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，所到之處掀起旋風，但也因說「台灣是世界上最重要的國家之一」引起討論。大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，對於這種極度錯誤的言論，大陸民眾、網友已經紛紛表達強烈不滿，強調「台灣從來不是一個國家」是國際關係基本常識，「希望他（指黃仁勳）好好補補課。」

黃仁勳近日來台參加2024年台北國際電腦展（COMPUTEX），發表諸多稱讚台灣的言論，在引起關注後，黃仁勳在離台前也表示，「我不是發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」；不過，陸網仍出現不滿聲浪，也有人對於大陸官方的冷處理質疑是「惹不起輝達」。

對此，陳斌華12日在例行記者會上回應說，對於這種極度錯誤的言論，大陸民眾、網友已經紛紛表達強烈不滿。

他表示，「我要強調的是，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家，過去不是，未來更不可能。這是國際社會普遍共識和國際關係基本常識。希望他好好補補課。」

國台辦 陳斌華

延伸閱讀

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

黃仁勳飛離夏威夷！假期結束搭機啟程 最新行程曝光

台半導體持續「輝黃」 基金經理人：買這檔主動型基金就對了

科技型「黃」袍加身 飆漲

相關新聞

黃仁勳稱台灣是國家 陸國台辦批：極度錯誤的言論

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，所到之處掀起旋風，但也因說「台灣是世界上最重要的國家之一」引起討論。大陸國台辦...

福建居民到馬祖旅遊 陸國台辦：準備工作有序推進

對於兩岸觀光旅遊開放，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，大陸旅遊事務主管機關已於4月28日宣布相關安排，目前，相關準備工...

陸空拍機到金門丟傳單 國台辦：網民期盼統一自發行為

金門縣政府日前譴責，有大陸民眾直播無人機闖至金門馬山一帶投放不明物品的行為，後確認是政治傳單，並傳出涉事福建企業遭陸官方...

台旅行團員遭留置 陸國台辦：只要不違法犯罪不必顧慮

日前陸委會披露，有台灣旅行團赴陸旅遊時，一名團員遭留置，直到其他人返台的幾天後才獲釋，引發民眾憂慮，在12日大陸國台辦舉...

福建海峽論壇15日登場 國台辦：邀台灣7000人參加

大陸年度大型對台交流活動海峽論壇，將於本周在福建登場，15日舉行論壇大會，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，論壇邀請了台...

宋濤稱「兩岸同屬一國」是合作基礎 國台辦稱精神一致

大陸國台辦主任宋濤昨（11日）在北京會見三三會時，表示兩岸同屬一個國家，是兩岸交流合作的基礎，大陸國台辦發言人陳斌華12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。