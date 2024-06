黃仁勳稱台灣是重要國家 國台辦要他「補課」

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳日前訪台時稱「台灣是重要國家」,對此,國台辦發言人陳斌華今天批評黃仁勳的言論極其錯誤,「希望他好好補補課」。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會,有媒體問及黃仁勳訪台時稱「台灣是最重要國家之一」一事,陳斌華回答時作了上述表示。

陳斌華說,「對於這種極其錯誤的言論,大陸民眾、網民已經紛紛表達強烈不滿」。

他強調,「兩岸同屬一個中國,台灣是中國的一部分, 歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家,過去不是,今後更不可能是。這是國際社會普遍共識和國際關係基本常識。希望他好好補補課」。

黃仁勳5月29日面對台媒提問台灣在世界科技領域的重要性,他以英語回答「台灣是世界最重要的國家之一」(Taiwan is one of the most important countries inthe world.)。