黃仁勳稱台灣是重要國家 國台辦要他「補課」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台時稱「台灣是重要國家」，對此，國台辦發言人陳斌華今天批評黃仁勳的言論極其錯誤，「希望他好好補補課」。
中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，有媒體問及黃仁勳訪台時稱「台灣是最重要國家之一」一事，陳斌華回答時作了上述表示。
陳斌華說，「對於這種極其錯誤的言論，大陸民眾、網民已經紛紛表達強烈不滿」。
他強調，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分， 歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不可能是。這是國際社會普遍共識和國際關係基本常識。希望他好好補補課」。
黃仁勳5月29日面對台媒提問台灣在世界科技領域的重要性，他以英語回答「台灣是世界最重要的國家之一」（Taiwan is one of the most important countries inthe world.）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言