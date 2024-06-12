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顧立雄提國軍「自衛反擊」 陸國台辦嗆不要玩火

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上反嗆，「我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上反嗆，「我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡」。記者陳政錄／攝影

國防部長顧立雄日前表示，若共軍未經許可進入我12浬領空、領海，就可以下令國軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。對此，大陸國台辦發言人陳斌華12日在記者會上回應稱，「我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。」

陳斌華表示，「台灣是中國的一部分」，何來所謂「自衛權」？民進黨當局妄想給我們（大陸）維護捍衛國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力。

他說，「我們嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。」

日前，顧立雄在立院進行業務報告並備詢時，就國軍「第一擊」與自衛權的定義回應說，若共軍攻擊國軍在航機艦、設施，攻擊台灣本島、外離島，或未經許可進入12浬領空、領海，就可下令國軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。

另，對於大陸國防部長董軍日前在香格里拉對話會，對台灣問題表達立場，陳斌華繼續表示，賴清德及民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，挑釁「一個中國原則，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，嚴重違背島內（指台灣）主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。如一意孤行，必將引火燒身、自食惡果。

就美方日前批准3億美元對台軍售、美企組團參加台灣國防產業論壇，和有消息稱，美國防部將成立「秘密項目小組」加速對台軍援協調，陳斌華說，「我們堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫，包括向台出售武器。」

陳斌華說，不管是「軍售」、「軍援」還是其他什麼名目，都是想把戰火引向台灣，用心險惡。我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定特別是「八·一七公報」規定，停止售台武器，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

國防部長顧立雄日前表示，若共軍未經許可進入12浬領空、領海，就可下令國軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。</p><!--7--><p> 。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄日前表示，若共軍未經許可進入12浬領空、領海，就可下令國軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。

。圖／聯合報系資料照片

國軍 民進黨 陳斌華

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