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陸國台辦副主任喊話排除交流障礙：推動兩岸交流正常化

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌12日在「2024浙江台灣合作周」開幕式表示，加強兩岸交流合作，維護和促進兩岸關係和平發展，是兩岸同胞共同的責任、共同的義務，他喊話要排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦副主任潘賢掌12日在「2024浙江台灣合作周」開幕式表示，加強兩岸交流合作，維護和促進兩岸關係和平發展，是兩岸同胞共同的責任、共同的義務，他喊話要排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦副主任潘賢掌12日表示，加強兩岸交流合作，維護和促進兩岸關係和平發展，是兩岸同胞共同的責任、共同的義務，他喊話要排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化。他並重申，搞台獨就沒有和平，要分裂就沒有發展，謀獨挑釁只會禍台、害台，讓台灣企業和民眾的利益身蒙其害。

潘賢掌12日在「2024浙江台灣合作周」開幕式致詞時表示，此次浙江台灣合作周有助於擴大兩岸各領域交流合作，密切兩岸同胞情感連結，促進兩岸關係和平發展、融合發展。

潘賢掌表示，大陸作為全球第二大經濟體，在持續引領全球增長的同時，將會促進兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展提供更強勁的動力，為廣大台商台胞，在大陸發展開闢更廣闊的空間。希望大家抓住歷史機遇，深度融入大陸全方位高質量發展進程，攜手壯大中華民族經濟，做中國式現代化的參與者、貢獻者和受益者。

潘賢掌表示，要共推各領域交流合作，深化兩岸融合發展。海峽的距離和台海風雲的變化，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。兩岸同胞走進走親，是民心所向、大勢所趨，歡迎台灣同胞多來大陸參訪交流，共同發掘更多活力滿滿的互利合作機遇。

他說，大陸將保持惠及台胞台企政策的延續性、穩定性和可永續性，推出更有利措施幫助台商台企轉型升級、幫助台灣青年來大陸追夢、圓夢。

他並喊話，希望大家一起努力，一起面向未來，「排除交流障礙，恢復和推動兩岸雙向交流正常化、常態化」，讓兩岸同胞交流交往增進相互了解，加深彼此感情，拉近心理距離，促進心靈契合。

潘賢掌重申，中華民族偉大復進程不可逆轉，祖國統一必將實現。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，歷史和現實一再表明，台灣的前途命運寄予民族復興的光明前景，「搞台獨就沒有和平、要分裂就沒有發展、謀獨挑釁只會禍台、害台，讓台灣企業和民眾的利益身蒙其害」。

他強調，希望大家團結一致，旗幟鮮明地堅持體現「一個中國原則的九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業做出貢獻，共享民族復興偉大榮光。

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