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4美師中國遇襲駐中大使憤怒 分析：恐衝擊民間交流

中央社／ 台北12日電

4名美國大學講師在中國吉林被刺傷，中方指「偶發事件」不影響中美民間交流，但美國駐中大使伯恩斯表達憤怒，學者分析，後續效應恐將持續發酵，並衝擊美中民間交流。

海內外關注的4名美國大學講師10日被刺傷事件，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子10日上午在當地公園走路時與一名外籍人士發生碰撞而行兇，共刺傷5人。他已被逮捕。

中國外交部則表示，4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，偶發事件不會影響中美兩國人民之間的正常交流。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在X平台上發文，指對美國公民在中國吉林市被刺傷深表關切，政府一直與受害者和中國方面保持聯繫，以確保受害者的需求得到滿足，並採取適當的執法措施。

伯恩斯（Nicholas Burns）10日晚間也同樣在X平台發文，對此事感到憤怒（angered）和深感不安。一名美國領事官員在吉林醫院探望4人，傷者正在接受治療。美方正在盡一切努力協助，希望完全康復。

雖然中方定調是「偶發事件」，但美國之音11日報導，政治觀察家認為，事件引發的後續效應恐不小，因為這次襲擊可能是中國戰狼外交排外情緒的外溢，對美中兩國間敵意的積累和民間往來無疑是雪上加霜，或可預期美國官方也應會強烈反擊。

報導提到，台灣東海大學政治系教授邱師儀表示，美中兩強基於地緣競爭的白熱化，不管就軍事或政治經貿面所衍生的緊張情緒和摩擦都還在意料之中，但若連最友善、最容易維持的民間教育文化交流都突發敵意和暴力意外，代表兩國的民間外交恐也開始進入惡性循環，將讓越來越多的美國人對中國卻步。

這起事件發生在中國國家主席習近平承諾未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習，以擴大人民之間的關係。但美國國務院對中國發布第3級旅遊警示，警告中國當局可能有任意執法、禁止出境以及錯誤拘留等風險。

伯恩斯 美國公民

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