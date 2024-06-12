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美再將綠洲鞋業、美佳集團、神火媒電列維族強迫勞動實體清單
根據美國國土安全部網站消息，當地時間6月11日，美國國土安全部宣布將來自海鮮、鋁業和鞋業的三家中國公司列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。
俄羅斯衛星通訊社報導，三家公司分別為東莞綠洲鞋業有限公司（Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd）、山東美佳集團有限公司（Shandong Meijia Group Co.）、新疆神火煤電有限公司（Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd） 。
消息稱，包括此三個實體在內，FLETF（成員機構包括美國貿易代表辦公室和美國商務部、司法部、勞工部、國務院和財政部）自2021年12月所謂「維吾爾強迫勞動預防法」簽署成法以來，已將68個實體列入實體名單。
中國外交部發言人先前就相關問題回應稱，所謂新疆存在「強迫勞動」原本就是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定。
發言人當時稱，美方將中國實體列入相關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。
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