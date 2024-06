美再將綠洲鞋業、美佳集團、神火媒電列維族強迫勞動實體清單

根據美國國土安全部網站消息,當地時間6月11日,美國國土安全部宣布將來自海鮮、鋁業和鞋業的三家中國公司列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。

俄羅斯衛星通訊社報導,三家公司分別為東莞綠洲鞋業有限公司(Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山東美佳集團有限公司(Shandong Meijia Group Co.)、新疆神火煤電有限公司(Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd) 。

消息稱,包括此三個實體在內,FLETF(成員機構包括美國貿易代表辦公室和美國商務部、司法部、勞工部、國務院和財政部)自2021年12月所謂「維吾爾強迫勞動預防法」簽署成法以來,已將68個實體列入實體名單。

中國外交部發言人先前就相關問題回應稱,所謂新疆存在「強迫勞動」原本就是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言,同新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。美方以謊言為依據,實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」,肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定。

發言人當時稱,美方將中國實體列入相關制裁清單,擴大對中國企業的打壓範圍,實質是破壞新疆繁榮穩定,遏制中國發展。中方對此予以強烈譴責和堅決反對,並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。