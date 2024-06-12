李強電賀莫迪連任總理 因莫迪與賴清德互動而字數縮減？

據大陸外交部網站昨午夜訊息，大陸國務院總理李強昨11日致電莫迪，祝賀他再次連任印度共和國總理。李強表示，中印關係健康穩定發展不僅有利於增進兩國人民福祉，也將為全球和區域注入穩定性和正能量。中方願同印方一道努力，推動兩國關係朝正確方向發展。

雖然印度政治體制接近內閣制，莫迪是印度實質上的統治者，但大陸向由國務院總理對印度新任期的總理發出賀電，2019年莫迪首次連任總理時，就是由時任的國務院總理李克強發出賀電，祝賀他連任印度總理。

但相較於李克強，這次李強的賀電字數較短。五年前李克強在賀電中表示，在雙方共同努力下，目前中印關係持續向前發展，各領域合作不斷深化。這不僅符合中印兩國和兩國人民的共同期待，也為全球和地區提供了穩定性和正能量。我願同莫迪總理共同努力，推動中印更加緊密的發展夥伴關係不斷取得新進展。

從賀電字數可以嗅出中印兩國的關係，已比五年前更為疏遠。這幾年中印不斷有邊境衝突，在李克強發賀電之前，只發生過2017年的中印兩軍洞朗對峙事件，但最終雙方在各自發表聲明後即結束對峙；但莫迪第二個任期內卻發生2020年分別在班公錯湖與乃堆拉山口的對峙事件及一個月後的加勒萬河谷的肢體衝突，雙方都有士兵陣亡。

這次莫迪就職，賴清德在社群平台上發文，表示期盼與印度政府持續合作，深化台印關係。莫迪予以轉貼並附上回覆表示，期待台印之間更加緊密。這一顯然是刻意的外交動作，挑動大陸最敏感的神經，讓北京非常不滿。李強的賀電文字縮減，可以預期。