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見三三會 宋濤：兩岸同屬一國是交流基礎

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
三三會理事長林伯豐（左）在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影
三三會理事長林伯豐（左）在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影

大陸再砍兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠之際，大陸國台辦主任宋濤昨在北京會見三三會理事長林伯豐一行。宋濤稱，ECFA是兩岸在「九二共識」共同政治基礎上簽署，本可平等協商解決問題，但民進黨煽動兩岸對抗，致使大陸中止部分措施，他稱只有堅持「兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、一家人」，才是台海和平穩定的前提和兩岸交流合作基礎。陸委會昨無回應。

三三會是五二○後，首個訪陸的大型工商團體，成員包括台玻集團董事長林伯豐、北威國際集團董事總經理劉憶如、群益企業集團創辦人陳田文和智輝農業生物科技執行長江智超等人。

林伯豐表示，他一直秉持「兩岸一家親」，希望兩岸能夠在經濟、文化、宗教多交流，也希望藉此機會促進兩岸和平發展、經濟共榮。江智超說，ECFA關稅減讓中止，對台企跟兩岸貿易造成很大傷害，此行希望向陸方表達ECFA優惠能夠恢復。陳田文說，目前大陸在AI、環保等領域居全球領先，兩岸可創造新的合作契機。

宋濤在會見時稱，「我們兩岸都是中國人，都是一家人，應該常來常往，走親走近」，並指此次三三會來訪，彰顯台灣內部要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。他說，民進黨煽動兩岸對立對抗，對大陸產品採取歧視性不公平做法，致使陸方對ECFA項下一些產品中止稅率優惠。

宋濤還稱，台獨與台海和平穩定水火不容，無論台灣政治局勢發生什麼變化，也無論誰當權，「都改變不了台灣是中國不可分割的一部分的現狀，也阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢」，指大陸會一如既往尊重關愛照顧台灣同胞，不斷完善有利台胞福祉政策措施。

ECFA 宋濤 林伯豐

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