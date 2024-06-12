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海外法官出走 李家超批境外干預

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港終審法院兩位來自英國的法官日前辭任，一位來自加拿大的法官表明七月任期屆滿不續任，其中一位英籍法官撰文指香港法治受嚴重損害及香港正變成極權，事件釀成各方關注的風波。香港終審法院首任首席法官和現任首席法官均公開表示遺憾並作解釋，港府則發出聲明反駁，香港特首更指英方將司法影響力武器化。

香港主權移交前終審權在英國，按香港基本法，香港九七後設終審法院，成為香港法庭制度中最高上訴法院及握有終審權。據基本法及終審法院條例，終審法院法官須據司法人員推薦委員會推薦，由特首任命。香港終審法院法官有首席、常任和非常任之分。其中非常任法官中，有請來自海外的法官出任。

兩名來自英國的終審法院海外非常任法官郝廉思和岑耀信六日請辭，來自加拿大的非常任法官麥嘉琳十日宣布，七月底任期屆滿後將不續任。他們離開後，香港終審法院還剩三名英籍、四名澳洲籍的海外非常任法官。

香港終審法院海外法官紛紛離去，引起震動。岑耀信辭任後，十日在英國金融時報撰寫長文，說香港當局「偏執」，想以國安法來鎮壓和平的政治異議，還說香港國安法嚴重限制法官的判決自由，認為香港法治受嚴重損害，香港正由充滿活力和多元地方變成極權。

香港首任終審法院首席法官李國能發表聲明，稱近期事件令人非常遺憾，又說對現任終審法院首席法官張舉能領導的法院完全有信心。張舉能也表態，稱不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事。

港府發表聲明，稱極不同意岑耀信論點，並稱法院審理任何案件時，絕無受北京中央或港府的政治壓力。香港特首李家超稱，意圖破壞香港法治的人，來自英國官員、政客，反華、反港的一些媒體。

國安法 英國 香港特首

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