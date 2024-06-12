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赴海峽論壇 張麗善嘆抹紅

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

兩岸交流平台「海峽論壇」六月十五日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴陸許可，外傳整團帶去申辦台灣居民居住證，雲林縣長張麗善昨回應表示，她還沒去就被抹黑、抹紅，羅織很多罪名，重申只是去開會分享雲林農業推廣經驗，海峽論壇行之多年，此時大家不參加，反而給賴清德總統祭出更多閉門羹，不是兩岸之福。

張麗善將參加海峽論壇，外傳大陸可能比照退役軍人赴陸參加黃埔校慶模式，整團帶去申辦台灣居民居住證，她昨受訪表示，居住證要在當地居住半年以上，要當事人主動提出，雖然福建省有祭出一些惠台政策，但她只是去開一個會，也沒有在那邊居住，希望外界不要羅織很多罪名。

張麗善表示，兩岸海峽論壇行之多年，可公開透明進行對話跟交流，在大陸求學、工作或經商的台灣人也希望中華民國給他們更多的支持。賴總統也希望對話跟交流，如果大家這時候不去參加海峽論壇，反而給賴總統祭出更多的閉門羹，這不是兩岸之福。

她強調，此行是帶著雲林的經驗去論壇表達在農業發展的成果，她也提出善意跟誠意，期待讓兩岸之間的緊張情勢更緩和，讓大家有充分的時間可溝通對話，主流民意不希望戰爭，和平是多數民眾期待，政府更應讓民眾安心在台灣寶島上生活，這才是國家要走的更正確方向，否則很多人在用抗中保台，她擔心走到最後變成抗中棄台。

張麗善 海峽論壇 雲林

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