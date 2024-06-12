李強本周訪紐澳 7年來首度

大陸國務院總理李強本周將訪問澳洲與紐西蘭，這是二○一七年三月以來首度有大陸總理訪問紐澳，澳洲總理艾班尼斯預計與李強在坎培拉舉行會談，隨後李強還將出席商界活動。紐西蘭也已證實李強將到訪。外界關注此次大陸會否解禁澳洲龍蝦，以及北京與澳洲在關鍵礦產投資上的合作進展。

大陸外交部昨宣布，李強將於十三日至廿日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。澳洲政府則證實，李強將於十五至十八日到訪，李強將於坎培拉與艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，就雙邊、地區和國際問題交換意見。李強也將前往阿德萊德和伯斯，並在第七屆中澳ＣＥＯ圓桌會議上與雙方商界領袖交流。

澳洲與紐西蘭都是「五眼聯盟」成員，李強此訪備受矚目。綜合路透與澳洲金融評論報報導，艾班尼斯昨表示，希望看到中國對該國龍蝦和海鮮的「剩餘貿易障礙」被消除，他將推動取消對澳洲龍蝦的限制，並呼籲北京釋放澳洲華裔作家楊恆均（楊軍）。

紐西蘭官員則表示，他們與李強的討論會集中在十年內將紐西蘭對中國大陸出口額「翻倍」的目標。紐西蘭與中方屆時將重點放在創新商業、農業技術、教育和人文交流等重要合作領域。

李強訪問澳洲另一個受矚目的領域是關鍵礦產與新能源投資。目前正處於艾班尼斯政府嚴厲打擊中企投資澳洲礦產資源計畫之際，李強將到訪位於西澳的中方控股企業天齊鋰業及福特斯奎公司的氫氣研發中心。