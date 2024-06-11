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國人赴港遭盤查 陸委會：需留意港澳情勢風險、避免觸法

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
近期屢傳國人赴港遭港警盤查，陸委會11日對此表示，提醒國人需留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，避免誤觸當地法規禁令。（本報系資料照）
近期屢傳國人赴港遭港警盤查，陸委會11日對此表示，提醒國人需留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，避免誤觸當地法規禁令。（本報系資料照）

近期傳出有國人赴港旅行時，在街頭、地鐵遭香港警方盤查，要求出示證件並翻查隨身包包的相關案例。陸委會11日對此表示，提醒國人需留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，避免誤觸當地法規禁令。同時，國人前往港澳前，可至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄個人資料及聯繫方式。

陸委會指出，依照港澳當地法令規定，警務人員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能構成違法。

陸委會對此提醒，國人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，如遇急難事件，可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。

而為強化國人的安全保障，陸委會提及，其官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範不同，切勿攜帶瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等違禁品。

同時，因應香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」之實施，赴港澳風險升高，陸委會持續觀察相關執法情形，於官網揭露相關案例資訊，提醒國人留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，審慎以對。

另，陸委會建議，國人前往港澳前，可多瀏覽官網資訊，行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄個人資料及聯繫方式，以利政府必要時可即時提供協處。

至於赴香港國人或台商、台灣鄉親在香港遭遇問題，陸委會表示，港澳駐處設有24小時緊急聯絡電話，可撥打本會香港辦事處急難救助電話(852-61439012)；赴澳門國人或台商、台灣鄉親在澳門遭遇問題，可撥打本會澳門辦事處急難救助電話(853-66872557)。

陸委會 香港

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