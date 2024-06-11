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習近平談中國特色現代企業制度 仍要加強黨領導

中央社／ 台北11日電
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共總書記習近平今天在中央全面深化改革委員會會議中說，完善「中國特色現代企業制度」，要推動企業「政企分開」、尊重企業經營主體地位，但同時他仍強調要「加強黨的領導」，尤其是對國企的全面領導。

新華社報導，身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平今天主持召開中央深改委第5次會議，審議通過了有關完善中國特色現代企業制度的意見、健全農民收益保障機制、以及建設具有全球競爭力的科技創新環境的意見等文件。

再過一個月，中共20屆三中全會將在7月舉行，外界分析重點仍是經濟體制改革。

習近平今天在主持會議時強調，完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮「中國特色社會主義制度優勢」，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」的現代企業制度，培育更多世界一流企業。

會議指出，要尊重企業經營主體地位，堅持問題導向，根據企業規模、發展階段、所有制性質等，分類施策、加強引導。

但會議同時也指出，要加強黨對國有企業的全面領導，推動國有企業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。

至於民營企業，會議則表示鼓勵其建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，「注重發揮黨建引領作用」，提升內部管理水平。

在科技開放方面，習近平表示，要健全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網路。

會議指出，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關系，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理，並提到要確保人才引進來、留得住、用得好，以及不斷健全科技安全制度和風險防範機制，「在開放環境中築牢安全底線」。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇都出席這場會議。

中共 機制 習近平

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