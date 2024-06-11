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胡歌來台參加活動 陸委會：以「專案申請」入境

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會11日指出胡歌是以專案申請來台。圖為胡歌2018年抵台出席活動。記者黃保慧／攝影
陸委會11日指出胡歌是以專案申請來台。圖為胡歌2018年抵台出席活動。記者黃保慧／攝影

大陸知名藝人胡歌12日將於松山文創園區出席活動，作為近期指標性來台的藝人備受關注，陸委會表示，歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗，並指出胡歌是以「專案申請」方式來台參加交流活動。

對於胡歌來台案，陸委會11日指出，樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。

陸委會表示，本案係由台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌來台，依我政府相關法令規定，「以短期專業交流事由，專案申請來台參加「對話青年」影視經驗交流活動，經文化部、移民署等主管機關審查同意入境」。

此前稍早傳出海基會董事長鄭文燦為胡歌來台協助穿針引線時，海基會表示，大陸人士赴台申請案皆由陸委會會同相關權責機關審查，「海基會並無參與」。海基會並強調「樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解」。

根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」的規定，胡歌以短期專業交流方式申請來台，是免送目的事業主管機關審查的，僅須由移民署進行身分查核。不過疫情發生迄今，這類人士大多僅能循「專案申請」方式入境。

而文化部官網2022年11月修正發布的「藝文人士疫期期間來台作業說明」，則強調在整體防疫措施下，中國大陸人士需由邀請單位檢具來台「必要性、急迫性、不可替代性及對台灣經濟有貢獻」之說明書及相關資料，向文化部遞件申請，俟取得同意申請函後，於內政部移民署線上申辦系統提出申請入境。

海基會 移民署 陸委會

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