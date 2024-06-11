胡歌時隔6年來台 陸委會證實：依法申請專案審查後同意

大陸知名演員胡歌暌違6年再度訪台，12日將出席一場「對話青年」活動。對此，陸委會11日晚間證實相關消息指，胡歌受台北市影音節目製作商業同業公會的邀請，並「依政府相關法令規定」來台，已經文化部、移民署等機關同意入境。

針對胡歌來台一事，陸委會強調，「本會樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。」

同時，陸委會表示，本案是由台北市影音節目製作商業同業公會邀請陸籍藝人胡歌來台，依政府相關法令規定，以短期專業交流事由，專案申請來台參加「對話青年」影視經驗交流活動，經文化部、移民署等主管機關審查同意入境。

11日稍早，有媒體報導指出，胡歌上次來台是2018年參加金馬獎活動，當時受邀擔任頒獎嘉賓，但胡歌此次暌違6年訪問台灣，是在賴清德總統「520」就職後，兩岸關係較為緊張時刻來台。

而為了胡歌訪問台灣的事宜，報導提到，海基會董事長鄭文燦為此案提供了協助，在其間積極穿梭往來，推動兩岸交流，包括疏通陸委會、移民署、文化部、國安局等相關單位，對岸評讚其「非常友善」。

對此，海基會同日立即回應稱，有關媒體報導鄭文燦董事長協助大陸藝人來台事宜，「大陸人士赴台申請案皆由陸委會會同相關權責機關審查，海基會並無參與。海基會樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。」

與此之前，胡歌去年因演出香港導演王家衛執導的陸劇《繁花》，透過「寶總」一角再攀事業高峰。自播出以來，《繁花》即引發兩岸劇迷的熱議，在微博等平台衝上話題熱搜榜，更是颳起一陣上海旋風，帶動當地旅遊與消費商機。

彼時，大陸國務院主辦的《經濟日報》還針對《繁花》刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，透過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+週邊」消費成長。