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4名美籍教師吉林遇刺 凶嫌遭逮曝動機：走路發生碰撞

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
4名美國大學講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行兇，崔姓男子在當天已被抓獲。圖／取自X
4名美國大學講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行兇，崔姓男子在當天已被抓獲。圖／取自X

4名美國大學講師10日吉林省吉林市被刺傷事件，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子10日上午在當地公園走路時與一名外籍人士發生碰撞而行兇，共刺傷5人，崔姓男子在當天已被抓獲。

環球網報導，吉林公安局船營分局通報指出，於10日上午11時49分接獲派警指令，船營區北山公園發生傷人案件。民警趕到現場後，第一時間將傷者送醫救治，並迅速抓捕犯罪嫌疑人。

經查，55歲的崔姓吉林男子在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士，以及上前阻止行兇的一名陸籍遊客。

通報提到，4名外籍人士來自美國愛荷華州康乃爾學院（Cornell College），受邀在吉林市的北華大學授課。

通報表示，目前傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。

大陸外交部發言人林劍11日在例行記者會中回應表示，4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，偶發事件不會影響中美兩國人民之間的正常交流。

公安 外交部 美國

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