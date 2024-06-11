見國台辦主任宋濤前一天 三三會參訪團先見天津市長

三三會理事長林伯豐一行11日傍晚在北京會見大陸國台辦主任宋濤。其實在三三會參訪團前一天抵達天津後，先會見天津市長張工。三三會理事長林伯豐則表示，將充分發揮「三三會」優勢，推動更多台企來津投資發展，促進雙方合作不斷取得新成效。

張工在與林伯豐一行會面時還強調，兩岸同胞都是中國人，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。

天津日報報導，張工在與林伯豐率領的三三會參訪團會面時指出，天津在區位、港口、科教、人才等方面具備比較優勢，津台經貿文化等領域合作基礎好、交流頻繁。

張工說，希望包括三三會在內的台灣各界朋友多來天津參觀考察、拓展事業，進一步深化產業、貿易、科技、金融等領域務實合作。「我們將以更加便利優質的服務，推動實現互利共贏、造福兩地民眾。」

北京青年報微信公眾號「政知見」報導，一段時間以來，大陸多位省級黨政一把手會見了台灣客人。

新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯·吐尼亞孜，6月4日在烏魯木齊會見了赴新疆訪問的中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行。

馬興瑞說，長期以來，洪秀柱主席旗幟鮮明反對台獨，積極為促進兩岸交流和國家統一發聲奔走，做了大量工作。「希望洪秀柱主席多來新疆走一走、看一看，感受新疆日新月異的發展和變化，促進新疆與台灣實現更多交流合作。」

山東省委書記林武，於5月10日會見了台灣民意代表交流參訪團一行。林武說，希望更多台灣朋友常來山東走一走、看一看，深入瞭解山東，考察訪問山東，推動魯台經貿、人文等各領域深化交流合作。