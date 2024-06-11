等6年胡歌再訪台 鄭文燦遭爆積極牽線？海基會出聲了

大陸知名演員胡歌暌違6年再次低調訪台，11日有媒體指出，胡歌來台訪問將於12日出席一場「對話青年」活動，由於時值兩岸關係緊張，海基會董事長鄭文燦在過程中積極協助，疏通陸委會、移民署、文化部等單位。不過海基會11日回應稱，並未參與相關申請案，都是由陸委會會同權責機關審查。

海基會針對上述消息表示，有關媒體報導鄭文燦董事長協助大陸藝人來台事宜，「大陸人士赴台申請案皆由陸委會會同相關權責機關審查，海基會並無參與。海基會樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。」

風傳媒報導指出，胡歌上次來台是2018年參加金馬獎活動，當時受邀擔任頒獎嘉賓，但胡歌此次暌違6年訪問台灣，是在賴清德總統「520」就職後，兩岸關係較為緊張時刻來台。為了胡歌訪問台灣的事宜，鄭文燦在其間積極穿梭往來，推動兩岸交流，包括疏通陸委會、移民署、文化部、國安局等相關單位，對岸評讚其「非常友善」。

據了解，胡歌此次來台相當低調，12日「對話青年」活動是由小型的影音製作公會邀請。