4名美籍教師吉林遇刺倒地 北京稱偶發事件不影響中美交流

中國外交部發言人林劍今天稱，4名外籍教師在吉林遇襲是「偶發事件」，不會對中美人文交流的正常開展造成影響。

綜合路透社和俄羅斯衛星通訊社報導，林劍在例行記者會中回應外媒提問時表示，4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，案件的調查仍在進行中。

他說，所有受害者都立即被送往醫院接受治療，沒有任何人有生命危險。警方初步確定這是一起意外事件。

他並稱，中方一貫採取並將繼續採取措施，切實保護所有在中國的外國公民安全，偶發事件不會影響中美兩國人民之間的正常交流。

美媒報導，來自愛荷華州康奈爾學院（CornellCollege）的4名教師，造訪吉林市的夥伴大學北華大學。他們在中國吉林省一個公園參觀時遭人用刀刺傷，目前正在接受治療。美國國務院發言人表態稱，已獲悉中國發生的持刀傷人事件的報導，正在關注有關情況。

此事昨天在中國社群平台上流傳，但路透社指出，無法確認影片的拍攝時間。