穩定對外關係 大陸國務院總理李強13日起出訪紐澳、馬來西亞

大陸外交部發言人林劍11日宣布，應紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和馬來西亞總理安華邀請，大陸國務院總理李強將於13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。這也是自前任總理李克強於2017年訪紐澳以來，近七年訪問紐、澳最高級別的中國領導人。分析認為，李強此行出訪目的在於展現友好關係。

林劍表示，訪澳期間，李強總理將同澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。

新加坡聯合早報報導，南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江分析，中國高層此時出訪對華態度相對溫和的紐西蘭，傳遞出「中國可以和西方國家搞好關係」的政治信號。除了推進在農業、貿易和教育等領域的合作，預計中國也會提及紐西蘭有意加入的澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

他認為，中國可能不會以貿易懲罰的手段向紐西蘭直接施壓，而是通過加強合作，為紐西蘭提供更多利益前景，讓其領導層三思而後行。

法新社報導，紐西蘭當代中國研究中心主任楊傑生（Jason Young）認為，李強的訪問說明兩國都願意擱置分歧，「讓雙方得以展示兩國關係中的各種挑戰正受到控制。」

澳洲、紐西蘭是以美國為首的國際情報分享組織「五眼聯盟」的成員國。2020年，時任澳洲總理莫里森要求獨立調查新冠疫情源頭，並禁止華為參與5G建設，導致中澳關係交惡。中方隨後限制澳洲煤炭、葡萄酒、龍蝦等產品進口，直至2022年5月澳洲艾班尼斯政府上台，兩國關係才解凍。

澳洲政府也高度重視李強到訪。據《雪梨先驅晨報》報導，艾班尼斯和外長黃英賢決定不參加本月中旬在瑞士舉辦的烏克蘭問題和平峰會，原因是要留在澳洲接待李強。有分析認為，李強此訪或為澳洲活龍蝦解禁提供契機，作為雙方恢復友好貿易關係的信號。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）10日也宣布李強本周稍後來訪。他相信李強此行會為兩國交流合作提供寶貴的機會，並指出，有信心與中國的貿易會持續增長，令紐西蘭達到未來10年出口增加一倍的目標。