美國教師遭刺傷案 中國警方鎖定嫌犯發出抓捕令

4名在中國進行交流的美國大學講師在中國吉林一座公園裡遭人持刀刺傷，吉林警方已鎖定名為崔大鵬的嫌犯，要求各單位一旦發現及時抓捕。

中國網路10日流傳吉林省吉林市北山公園有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地。美國愛荷華州康乃爾學院（Cornell College）證實，受傷的4人為該校大學教師，目前仍不清楚受攻擊原因與受傷情況。

目前中國媒體對此事件未報導，社群媒體則有零星文章直指這是排外戾氣、義和團行為。

另在X平台上，則有流傳一封吉林船營公安分局刑警大隊發出的協查通報，內容指10日11時40分許，船營區北山公園內，發生一起刑事案件，現場有5名人員不同程度受傷，現正在醫院救治，無生命危險。

通報表示一名吉林當地男性崔大鵬有重大嫌疑，逃跑時穿黑色長袖、褲子，頭戴黑色帽子，身高175公分左右，中等身材，並附上嫌犯相片。

警方要求各單位注意，發現此人及時抓捕。

美聯社10日報導，康乃爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）在一份聲明中表示，襲擊發生時，這些教師正與吉林北華大學的一名教員一起在公園裡。

這起事件發生在中美尋求維繫民間交流之際。中國國家主席習近平去年底宣布未來5年邀請5萬名美國年輕人赴中國交流學習的計畫。