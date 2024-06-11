陸政協委員：民進黨2028後仍將執政 兩岸應更積極交流

大陸第十四屆全國政協委員、港台經濟文化合作協進會主席李大壯10日在香港經濟導報撰文預判，520後的兩岸及港台關係將在「九二共識」原則下繼續維持現狀。但值得關注的是，他認為2028年民進黨仍有可能繼續執政，這將使兩岸距離和平統一的目標越來越遠。因此建議港台與兩岸要更積極交流，並要深入研究台灣政局與民心。

綜合陸媒報導，李大壯為新大中集團主席、為張學良侄孫，自1993年以來，曾被選為第八屆、九屆、十屆、十一屆和十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。由於家世淵源，加上妻子為台灣人，他稱對台灣有「天然親近感」，2005年創立海峽兩岸青少年交流基金會並擔任基金會理事長（現稱中華新時代智庫基金會）。

李大壯在文中提出四個對於520之後新形勢下的兩岸及港台關係的觀點：

一、要真正做到進入到台灣島內開展工作，但目前兩岸人員往來受到限制，其中包括台灣方面製造的障礙以及大陸自身對於可能帶來不可控政治風險的擔心。但要相信困難可以克服；

二、正確掌握和使用資訊，做出恰當理性分析；

三、努力深入研究台灣政局和民心，以最大公約數和最大同心圓來對台灣做出回應；

四、要積極擴大港台雙方在經濟、文化、教育、科技等諸方面的互動溝通，繼續向台灣民眾展示「一國兩制」的正面示範效應。他提到，港台交流曾有過每年超200萬人次的輝煌紀錄，但近十年來每況愈下，現已降至低於60萬人次。

李大壯也提到，他在2023年春節從台灣回港後，就向有關部門分享關於台灣2024大選的一些個人觀察結果：一是2024年民進黨將繼續執政，得票率約40%；二是國民黨必定敗選，根本原因為「瑜亮情結」；三是「藍白合」一定不會成功，因為若在合作中「白」未能當老大，則在選舉後就會像親民黨一樣很快退出台灣地區政壇。