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荷蘭控遭共軍不安全動作 陸反駁：顛倒黑白、欲蓋彌彰

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛11日反控荷蘭海軍「特羅姆普」號護衛艦艦載直升機位上海以東「侵權挑釁」。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部發言人張曉剛11日反控荷蘭海軍「特羅姆普」號護衛艦艦載直升機位上海以東「侵權挑釁」。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

荷蘭國防部網站7日晚間稱，當日稍早時候，一艘執行聯合國任務的荷蘭軍艦多次遭遇共軍不安全動作。時隔逾三天，大陸國防部才於11日中午發布新聞稿，反批「荷方所言顛倒黑白，其侵權行徑欲蓋彌彰」。

據法廣報導，荷蘭國防部表示，本月7，兩架共軍戰機和一架直升機在東海國際空域，多次對一艘執行聯合國任務的荷蘭特羅姆普女士（Zr.Ms.Tromp）號軍艦繞飛盤旋，並貼近該艦的海上攻擊直升機。此舉造成了潛在的不安全局勢。

對此，大陸國防部周二中午以發言人張曉剛名義發布新聞稿稱，荷海軍「特羅姆普」號護衛艦艦載直升機位上海以東侵權挑釁，中國人民解放軍東部戰區採取語音警告、起飛戰機等方式予以「外逼驅離」，完全合法合理，全程專業規範，製造不安全的恰恰是荷方而不是中方。

張曉剛表示，荷方謊稱執行聯合國任務，在他國管轄的海空域炫耀武力，製造緊張局面，損害兩國友好關係。「荷方有關言行性質惡劣，我們對此表示強烈不滿，並已向其提出嚴正交涉。」

張曉剛並正告荷方嚴格約束海空兵力行動，他強調，侵權挑釁必遭中方堅決反制，「中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。」

國防部 直升機 荷蘭

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