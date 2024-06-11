快訊

台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

終院前非常任法官岑耀信：香港正慢慢變極權社會

中央社／ 香港11日電

據報導，剛請辭的香港終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）在英國金融時報撰文，指香港「正慢慢變極權社會」。

終院上週證實，岑耀信與另一位終審法院非常任法官郝廉思（Lawrence Collins）已向行政長官李家超提出請辭。

香港媒體今天報導，岑耀信近日在金融時報撰文，提及之前留任終院，目的是希望協助維護法治，「恐怕這已不再現實，其他人沒有那麼悲觀，我希望他們會證實是對的」。

據報導，岑耀信在文中批評香港國安法嚴重限制法官的自由度，在政治風氣改變下，不少法官也「漠視」本身自由捍衛者的角色；基本法及國安法保證有言論自由及集會自由，但「只是空談」。

他說，香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但「正慢慢變極權社會」。

對於岑耀信的言論，港府發言人表示極不同意，強調香港法治沒有倒退，又指任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據。

發言人說，與岑耀信一同辭任終院職位的郝廉思曾表示，「對（香港）法院及其成員的獨立性充滿信心」。

李家超今早被記者追問有關問題時，也反駁岑耀信的言論，又指英國政府官員、政客和「反華反港媒體」意圖破壞香港法治，過去也曾「恐嚇」制裁香港法官，公然踐踏法治。

他又指，英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港，但強調港府不會容許任何人干預香港法院審訊。

另外，繼岑耀信和郝廉思之後，加拿大媒體報導，加拿大籍的香港終院非常任法官麥嘉琳（BeverleyMcLachlin）7月底任期屆滿後將不會續任。

麥嘉琳在聲明中表示，由於年屆80歲，她已通知終院首席法官張舉能，在任期屆滿後不再續任，以便花更多時間陪伴家人，但她表示會繼續履行其專業的責任，並表示對法官及法院維護香港司法獨立有信心。

國安法 英國 香港

延伸閱讀

掛冠求去 英籍法官稱香港法治處於嚴重危險之中

國泰航空攜8家旅遊業者 暑假香港限量機票買一送一

辭終院法官岑耀信稱香港已成極權社會 港府發長文駁斥

「守住記憶至關重要」 美英加澳駐港領館 燭光悼六四

相關新聞

與王毅會見 伊朗代外長：堅持一中原則

據大陸外交部訊息，大陸外長王毅10日在下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。王毅表示，當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方...

辭終院法官岑耀信稱香港已成極權社會 港府發長文駁斥

香港前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）在上周宣布辭任後，近期於英媒金融時報撰文稱香港正從...

金磚外長會 王毅提「大金磚」戰略應對冷戰「小圈子」

大陸外長王毅10日在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤時指出，當前，個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，公然抵制...

4名美國籍教師吉林遇襲 倒地見血幸無生命危險

中國大陸吉林省吉林市傳出，6月10日，四名來自愛荷華州康乃爾學院的美國籍教師在當地北山公園參觀遊覽時，遭人持刀刺傷。網上...

荷蘭控遭共軍不安全動作 陸反駁：顛倒黑白、欲蓋彌彰

荷蘭國防部網站7日晚間稱，當日稍早時候，一艘執行聯合國任務的荷蘭軍艦多次遭遇共軍不安全動作。時隔逾三天，大陸國防部才於1...

陸工信部首設「未來產業處」 超趕歐美的國運之戰如何打？

中美之間一場無煙硝的科技戰爭早已開打。美國智庫「卡內基國際和平基金會」科技及國際事務項目資深研究員巴特曼（Jon Bateman）2022年10月12日就在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌指出，拜登政府正以國家安全為由，不計後果地全面遏止中國科技發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。