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中國不挺烏克蘭和平峰會 分析：大國角力暗潮洶湧

中央社／ 台北11日電

烏克蘭和平峰會即將在瑞士登場，但山明水秀的風光也遮不住背後的暗潮洶湧；中國不參與、有多少國家元首出席也未確定，專家認為這場峰會成大國的角力場，甚至認為當今世界格局進入「第二次冷戰」。

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開。

德國之聲10日報導，將舉行的烏克蘭和平峰會，最大的看點是「誰來誰不來」，也就是世界各國在俄烏戰爭支持哪一邊的問題。

英國皇家國際關係研究院俄歐亞研究部副主任盧瑟維齊 （Orysia Lutsevych）說，烏克蘭和平峰會其實就是反映出當今世界格局的一面鏡子。

報導指出，雖然目前有歐美盟國巨頭的鼎力支持，但在瑞士的山明水秀風光也難以掩飾峰會幕後的暗潮洶湧，圍繞各國代表來不來，誰來、來談什麼的紛爭卻仍在進行時，給和平峰會增加不少不和與不確定。

據烏克蘭政府消息，目前有107個國家的「元首或資深代表」確定與會，其中包括德國總理蕭茲（OlafScholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。烏方預計最終可能會有更多國家派代表與會。

此外，峰會沒有邀請俄羅斯，俄方也擺明打對台，在同時間（6月12至24日）舉辦「金磚國家運動會」（BRICS Games）。

另俄國的盟友中國雖獲邀，但不來。另外，巴西、南非、沙烏地阿拉伯等地區大國也紛紛表示不派代表。印度雖然表示派代表，但是派遣什麼級別代表仍未定。

盧瑟維齊指出，中國和俄國一樣，致力於終結他們所謂的「美國全球單極霸權」，打造「多極世界」；鑑於峰會目前確認的參與國多以傳統美歐等西方盟友國家為主，巴西、南非和沙國這些有地區影響力國家都不參與，可見俄中積極打造的抗衡西方陣營有了一定雛形。

她認為，這次的和平峰會和烏克蘭戰爭本身一樣，已成為大國的角力場，反映當下國際關係現實。她認為，集中精力與美國角力的中國，自然不會參與這種「他們認為被美國和西方主導的論壇」。

烏克蘭前國防部副部長芙蘿洛娃（Alina Frolova）也說，對中國不參與並不感到吃驚，中國如果同意參與，那才是「奇蹟」。

芙蘿洛娃認為，現階段各方還沒有多少真正談判的可能，還只是不斷擺出政治姿態。

英國知名史學家佛格森（Niall Ferguson）6日在倫敦一場智庫論壇會提出對當今世界格局的分析，認為世界已進入「第二次冷戰」。莫斯科、北京和德黑蘭已實際上形成了一個試圖顛覆戰後法治國際秩序的「邪惡軸心」。

他說，加薩戰爭、可能發生的台海戰爭與烏克蘭戰爭之間的內在邏輯是一樣的。伊朗和中國也都在試探西方世界的底線和承受能力，如果民主國家此時此刻軟弱和退讓，就很可能會不知不覺地把世界引入第三次世界大戰。

俄烏戰爭 烏克蘭 美國

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