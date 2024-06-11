辭終院法官岑耀信稱香港已成極權社會 港府發長文駁斥

香港前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）在上周宣布辭任後，近期於英媒金融時報撰文稱香港正從充滿活力和政治多元的社會慢慢變成「極權社會」。對此，港府發言人11日凌晨發表長達4,200字聲明，表達「極不同意」岑耀信發表的個人意見，強調特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕無受到中共中央或特區政府的任何政治壓力。

岑耀信在標題為《香港法治岌岌可危》的文章裡，提及5月底裁定民主派初選案14名不認罪的被告「串謀顛覆國家政權」罪一案，批評港版國安法嚴重限制法官自由度，政治風氣轉變，不少法官漠視本身捍衛自由的角色；香港基本法及國安法保證有言論自由及集會自由，但如今已成空談（lip-service）。

港府指出，在「串謀顛覆國家政權案」中，原訟法庭已指出罪成被告的行動已構成相關罪行的「非法手段」，「如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。」

港府聲明表示，岑耀信在2021年3月拒絕參與「英國政府鼓動針對香港司法機構的政治杯葛」，「現在岑耀信勳爵卻選擇背棄香港特區的法官，實在令人極度失望」，又稱「岑耀信勳爵一方面認為美國對香港法官的『制裁』威脅屬不公義，一方面卻對香港法官的司法工作作出如此不公正的評價，實在令人驚訝」。

對於2019年反送中運動，港府強調2019年「止暴制亂」是負責任的做法，「岑耀信勳爵宣稱當時香港的一般法律能夠有效平亂，完全是罔顧暴亂的實際情況」。聲明反駁，如果有任何人指港版國安法剝奪自由，「或法庭在保障基本人權和自由方面只是『口惠而實不至』，均完全失實」。

港府聲明引述行政長官李家超說法指出，法院一直獨立進行審判不受任何干涉，「過去是、現在是，將來也是，香港法治固若金湯，歷久不變。」

據統計，2020年香港國安法實施前香港終審法院法官有15位海外非常任法官，在加拿大前首席大法官麥嘉琳7月底離任後，將僅剩7人，離任原因有個人因素，也有政治因素。