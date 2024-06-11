中共黨員違紀條例逾百 港媒：若能避規可成聖人

中共近億黨員正在學習新修訂的「紀律處分條例」，相關條例有超過百條規定，有香港媒體以嘲諷的口吻指出，若真能避過，「這樣的黨員即使不是『聖人』，也接近『完人』」。

明報今天刊登評論文章指出，新修訂的「紀律處分條例」有158條，羅列了對黨員的紀律處分，包括不得信教、不得買股票、不得隨意加入校友會和同鄉會等。

據指出，該條例早於2003年訂立，近年多次修訂，最新版本於去年12月修訂，今年元旦起實施。

文章表示，黨紀處分有政治、組織、廉潔、群眾、工作和生活6大範疇，從「詆毀、誣衊黨和國家領導人」、「到外國駐華使（領）館申請政治避難」，以至「違背社會公序良俗」、「違反家庭美德行為」、「洩露試題」等，幾乎無所不包。

在政治紀律方面，在公開文章、演說、宣言、聲明中，無論是「堅持資產階級自由化立場、反對四項基本原則」的右翼觀點，還是「反對黨的改革開放決策」等極左立場，都在違紀處分之列。

新修訂還增加了「搞投機鑽營，結交政治騙子或者被政治騙子利用的」和「充當政治騙子」的違紀處分。

所謂「政治騙子」是指一些標榜高官親友、身邊工作人員或有「特殊背景」的專家學者、大師的人，他們遊走地方政圈，以牽線搭橋協助升官、擺平案件為名，獲取利益。

文章指出，如果上述行為還不難界定的話，條例中列舉的其他違紀行為，例如「貫徹黨中央決策部署只表態不落實，或者落實黨中央決策部署不堅決，打折扣、搞變通」、「貪圖享樂、追求低級趣味」，乃至「不作為、亂作為、慢作為、假作為」等行為，更不易界定。

對此，文章以嘲諷的口吻表示，「若真能避過條例規定的『百宗罪』，這樣的黨員即使不是『聖人』，也接近『完人』了」。