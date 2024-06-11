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掛冠求去 英籍法官稱香港法治處於嚴重危險之中

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

上週辭去香港終審法院職務的英國籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）今天警告，中國創造的政治環境，使香港這座金融中心的法治處於「嚴重危險」之中。

法新社報導，「金融時報」（Financial Times）刊出岑耀信這篇評論文章的同一天，來自加拿大的終審法院非常任法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）宣布將退休，7月底任期屆滿後將不會續任，理由是希望有更多時間陪伴家人。

麥嘉琳今天發表聲明說，她仍對法院成員、他們的獨立性、以及維護法治的決心充滿信心。

繼75歲的岑耀信和83歲的郝廉思（LawrenceCollins）後，80歲的麥嘉琳是過去一週來，第3位宣布將離開香港終審法院的海外法官。岑耀信和郝廉思都是英國最高法院的退休法官，在香港終審法院擔任非常任法官。

郝廉思6日請辭後曾提及香港的「政治情勢」，而岑耀信在金融時報發表的評論則指出，海外法官留在香港終審法院已「不切實際」。

岑耀信說：「在受到日益黑暗的政治氣氛恐嚇或說服之下，許多法官已經忘了他們捍衛自由的傳統角色。」

他說，「香港曾是一個充滿活力、政治多元化的社會，如今正逐漸變成一個極權統治的地區」，當地法官已「陷入中國創造的令人無法接受的政治環境。在任何政府強烈關切的領域，法治都受到嚴重危害」。

根據香港法律，終審法院可以邀請普通法適用地區的法官擔任非常任法官。終審法院獨立於中國不透明且由政黨控制的法律體系之外。

香港特首李家超3月表示，這些法官的任命「有助維持外界對香港司法制度的高度信心」，並讓香港和其他普通法適用地區保持緊密關係。

郝廉思、岑耀信和麥嘉琳相繼求去，是自從香港基本法23條3月生效以來首見。

在他們3人離開後，還有7位來自國外的非常任法官將留在香港終審法院，其中3人來自英國、4人來自澳洲。

香港政府在聲明表示「強烈不贊同」岑耀信的看法，並抨擊他的評論「是對香港法官的背叛」。

港府的聲明中也感謝加拿大最高法院前首席大法官麥嘉琳，對香港法治的「客觀評估」。

加拿大 英國 香港特首

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