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與王毅會見 伊朗代外長：堅持一中原則

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅（右）10日在金磚國家外長會期間於俄羅斯下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅（右）10日在金磚國家外長會期間於俄羅斯下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。（圖／取自大陸外交部官網）

據大陸外交部訊息，大陸外長王毅10日在下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。王毅表示，當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方願同伊方一道，以戰略眼光看待中伊關係，把握好兩國關係發展大方向。巴蓋里指出，伊朗堅持一個中國原則，支持中方維護主權和領土完整。

對於伊朗總統萊希、阿卜杜拉希揚外長5月中旬在直升機事故中遇難，王毅再次表示哀悼，並稱，作為戰略夥伴，中方支持伊朗政府和人民堅持既定內外方針政策，維護好自身獨立、主權、穩定和發展。

王毅指出，中方將與伊方一起扎實推進各領域務實合作，全面深化在地區和國際事務中的協調配合，為促進地區和世界和平穩定作出更大貢獻。同時將繼續支持伊朗和沙烏地阿拉伯推進改善關係進程，實現地區持久睦鄰友好。

巴蓋里表示，伊朗致力於加強同中國的戰略關係，密切各領域合作，推動兩國關係不斷取得新進展。當前國際形勢下，發展好伊中關係不僅造福兩國人民，也有利於地區和世界的和平穩定，有利於構建更加公平合理的國際秩序，維護發展中國家的正當權利。

巴蓋伊說，伊方讚賞中方在國際事務中堅持多邊主義，致力於維護公平正義。加薩衝突延宕已充分證明，單邊主義已走入死胡同，解決不了本國的問題，更無法解決全球性問題。

大陸外交部訊息也指出，雙方還就金磚合作、烏克蘭危機、伊核問題等交換意見。

金磚國家外長會10日在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行。據俄羅斯塔斯社等媒體報導，這是金磚國家新一輪擴大後首次舉行的外長會晤。輪值主席國為俄羅斯，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗和衣索比亞在今年1月成為金磚國家正式成員。

伊朗 俄羅斯 王毅

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