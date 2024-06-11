與王毅會見 伊朗代外長：堅持一中原則

據大陸外交部訊息，大陸外長王毅10日在下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。王毅表示，當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方願同伊方一道，以戰略眼光看待中伊關係，把握好兩國關係發展大方向。巴蓋里指出，伊朗堅持一個中國原則，支持中方維護主權和領土完整。

對於伊朗總統萊希、阿卜杜拉希揚外長5月中旬在直升機事故中遇難，王毅再次表示哀悼，並稱，作為戰略夥伴，中方支持伊朗政府和人民堅持既定內外方針政策，維護好自身獨立、主權、穩定和發展。

王毅指出，中方將與伊方一起扎實推進各領域務實合作，全面深化在地區和國際事務中的協調配合，為促進地區和世界和平穩定作出更大貢獻。同時將繼續支持伊朗和沙烏地阿拉伯推進改善關係進程，實現地區持久睦鄰友好。

巴蓋里表示，伊朗致力於加強同中國的戰略關係，密切各領域合作，推動兩國關係不斷取得新進展。當前國際形勢下，發展好伊中關係不僅造福兩國人民，也有利於地區和世界的和平穩定，有利於構建更加公平合理的國際秩序，維護發展中國家的正當權利。

巴蓋伊說，伊方讚賞中方在國際事務中堅持多邊主義，致力於維護公平正義。加薩衝突延宕已充分證明，單邊主義已走入死胡同，解決不了本國的問題，更無法解決全球性問題。

大陸外交部訊息也指出，雙方還就金磚合作、烏克蘭危機、伊核問題等交換意見。

金磚國家外長會10日在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行。據俄羅斯塔斯社等媒體報導，這是金磚國家新一輪擴大後首次舉行的外長會晤。輪值主席國為俄羅斯，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗和衣索比亞在今年1月成為金磚國家正式成員。