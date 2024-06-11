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與美外交攻防 北京改打法理戰

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

今年以來，北京至少三度透過與外國發表聯合聲明，強調聯大第二七五八號決議權威性不容質疑和挑戰，以此反制華府對該項決議的立場。港媒分析，中美就詮釋聯大第二七五八號決議掀起攻防戰。美方認為決議只解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題，沒有解決台灣的地位；中方則聲稱決議中的「中國」已包含台灣在內的全部中國領土，確認了一個中國原則。

巴基斯坦總理夏巴茲上周到訪北京，雙方聯合聲明特別就涉台議題指出，「雙方強調聯大第二七五八號決議權威性不容質疑和挑戰」，巴方還強調堅定奉行一中原則，反對任何形式的「台獨」。

五月底，北京與突尼西亞發表「關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明」也提到，突方重申遵守聯大第二七五八號決議，聲稱「該決議強調一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

更早之前，諾魯今年一月宣布與我斷交時聲明，按照聯合國二七五八號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

香港星島日報刊文分析，北京正發動「法理戰」，持續在國際間宣揚「依據聯大第二七五八號決議，台灣為中國一部分」。

然而，美方明確反對北京對該決議的主張，強調該決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識」，只解決了中華人民共和國的代表權問題，沒有解決台灣的地位。包含美國在台協會主席羅森柏格、美國副助卿藍墨客皆有相關表態。中方則強力反擊，批評美方進一步虛化、掏空一中原則。

一中原則 北京 美國在台協會

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