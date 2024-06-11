因應陸威脅 關島定期飛彈測試

五角大廈飛彈防禦署（ＭＤＡ）日前公布一項新計畫的環評報告，披露該署計畫自十月起，每年在美國屬地關島實施最多兩次飛彈飛行測試或追蹤演習，為期十年，以因應來自北京和平壤的飛彈威脅。中國大陸外交部副部長孫衛東則在出席東亞合作系列高官會後批評美國，推進在南海軍事部署和行動，並指美國在本地區（菲律賓）部署中程導彈系統，將本地區拉入軍備競賽漩渦，嚴重破壞地區和平。

美軍飛彈防禦署上述計畫旨在研發整合飛彈防禦系統，因應關島面臨來自中國大陸與北韓等對手的短、中及長程彈道、巡弋和高超（極）音速飛彈威脅。例如中共解放軍的「東風二六型」中程彈道飛彈，聲稱射程達五千公里，被稱為「關島快遞」。

關島民眾可在檢視該報告內容後，於七月二日前提出意見，供飛彈防禦署參考。美國印太司令部認為，其在關島的部署能應對關島所受的區域彈道飛彈威脅，但鑒於威脅持續擴大而且對手技術持續進步，關島亟需更強大飛彈防禦系統，以因應威脅的迅速演變。

飛彈防禦署規畫自二○二五財年首季（十月）起，每年將在關島進行飛彈飛行測試或追蹤演習。前者包括目標飛彈的飛行、攔截飛彈的飛行、對目標飛彈的攔截或感測器測試。後者則只用感測器掃描與追蹤目標飛彈，但不用攔截飛彈。

據報告，第一次將從關島安德森空軍基地發射神盾武器系統的標準三型攔截飛彈，反制從距離關島東部八百浬（一二八七公里）、高於兩萬呎（約一萬八二九○公尺）上空發射的中程彈道飛彈。

之後的測試將採類似方式進行，但將用不同的飛彈攔截系統，包括愛國者三型增程型飛彈、終端高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ、薩德）及間接砲火防護能力（ＩＦＰＣ），以及不同的感測器。

該署表示，這些測試旨在驗證不同飛彈感測器和攔截系統間的互相操作性，可能可用於開發「系統中的系統」，以整合不同飛彈防禦系統的能力，保護關島安全。

孫衛東七至八日赴寮國出席東亞合作系列高官會後稱，目前南海的最大安全挑戰來自域外，並指以美國為首的域外勢力推進在南海軍事部署和行動，激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益。

針對美國在本地區（菲律賓）部署中程導彈系統，孫衛東批評美方將本地區拉入軍備競賽漩渦，將整個亞太地區置於地緣衝突的陰影下，嚴重危害地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定。