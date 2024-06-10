南海仲裁將屆8週年 中國批菲謀劃提新仲裁

南海爭議裁決將屆8週年之際，中國舉辦國際研討會探討裁決相關問題，重申仲裁庭「完全是越權審理」，裁決是「非法無效」，並批評菲律賓在第一次仲裁嘗到甜頭後，現在又準備謀劃提出新仲裁。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，表示北京「對南海水域內資源無歷史性權利」，同時指出，「藉由妨礙菲律賓的捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域的捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲律賓在這場國際法律戰獲得全面大勝，但中國不承認南海裁決，並聲稱幾乎整片南海都屬於中國。

南海仲裁將屆8週年之際，中國於6月6日在山東青島舉行「南海仲裁案裁決之審視」國際研討會。

據南部戰區微信公眾號9日發文，指會上討論其中一個重點，是仲裁庭是否有權進行管轄。

文章表示，中方的立場明確，就是南海仲裁案的仲裁事項，是領土主權和海洋劃界問題。領土主權問題顯然不是「聯合國海洋法公約」的調整範圍；而涉及海洋劃界問題，中國也根據公約規定作出排除性聲明。南海仲裁案仲裁庭「完全是越權審理」。

武漢大學中國邊界與海洋研究院教授雷筱璐表示，仲裁庭無視菲律賓把領土和主權爭議及有關海洋劃界的爭議，包裝成一個有關「聯合國海洋法公約」解釋和適用的爭端來提出仲裁；也無視了締約國簽訂相關公約時，意圖不把主權爭端提交仲裁裁決。

文章指出，研討會上另一焦點是仲裁庭錯誤認定事實，「聯合國海洋法公約」第121條第3款指出，不能維持人類居住或其本身的經濟生活的岩礁，不應有專屬經濟區或大陸架。

文章又指出，當前美國和菲律賓加大翻炒所謂「裁決有效論」，菲律賓更將裁決作為頻頻對中國進行海上侵權挑釁的所謂法理基礎。而無論從國際法還是歷史事實，這份「非法無效」的南海仲裁案裁決，不僅無法解決中菲之間的爭議，反而進一步加劇爭端。

華陽海洋研究中心理事長吳士存表示，去年以來菲律賓在仁愛礁（仁愛暗沙）的一切行動，如重返黃岩島等，都和裁決密不可分，「菲律賓已經從第一次仲裁中嘗到甜頭，現在又準備謀劃著提起新的仲裁。」

據路透社今年3月報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）向北京提出挑戰，要求國際仲裁裁決兩國爭端。

他表示，「如果中國不害怕向世界表明自己的主張，為什麼我們不根據國際法進行仲裁？」沒有國家相信中國的主張，其他國家認為這是中國使用武力、恐嚇，迫使菲律賓屈服於其野心。