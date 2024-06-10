中共7月召開三中全會 北京衛戌區政委換將

港媒報導，中共7月舉行20屆「三中全會」之前，肩負保衛首都重任、有「御林軍」之稱的北京衛戌區，已由陸軍少將朱軍接任政委，但目前在公開資料上難以找到朱軍的背景資料。

北京日報報導，6日北京市召開黨管武裝工作會議。市委書記、北京衛戍區黨委第一書記尹力指示，要以首善標準做好黨管武裝工作。報導還提到會議由北京衛戍區政委朱軍主持。

香港明報9日報導指，這是首度披露衛戍區政委已換人。據新聞畫面顯示，在北京市黨管武裝工作會議主席台左方就坐的朱軍，身穿陸軍軍服、佩戴少將肩章，目測50多歲。主席台上還有尹力、北京市委常委、北京衛戍區司令付文化等人。

報導稱，北京衛戍區是省級軍區，肩負保衛首都重任，衛戍部隊在坊間有「御林軍」之稱。因此，衛戍區司令、政委以往一直高配副戰區（副大軍區）級別，直至2019年底張凡迪少將調任北京衛戍區政委，由副軍級晉升為正軍級，打破高配模式。

張凡迪去年10月已滿60歲退休年齡，今年北京多個涉軍公開活動已沒有看到張凡迪出席。

北京衛戍區政委、司令在2020年前後相繼換人，除了張凡迪2019年12月頂替前政委姜勇中將遺缺，次年7月官媒也報導付文化接替王春寧中將，統領「御林軍」。

中共20屆「三中全會」將於7月召開，衛戍區主官換人消息引起關注。但在網路上尚難以搜尋到朱軍履歷。

明報報導，在2015年中國軍隊改革中，各個省級軍區（或警備區）改由中央軍委國防動員部管轄，只有三個例外，即北京衛戍區和新疆軍區、西藏軍區劃歸陸軍管理，繼續保持戰鬥部隊職能，做到「隨時能戰」。

中共每屆三中全會，大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題，本屆原本應在去年9月至12月間舉行，但面對房地產危機、產能過剩，以及消費疲軟等多重挑戰，三中全會延宕多時後，能否提出任何改革措施，令人關注。