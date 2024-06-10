港媒：中美就聯大2758號兩岸地位決議現攻防戰

香港星島日報刊文分析，中國和美國正就詮釋聯合國2758號決議展開攻防戰，美方認為決議只解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題，沒有解決台灣的地位；中方則認為決議中的「中國」已包含台灣在內的全部中國領土。

星島日報今天刊文表示，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）於6月4至8日訪問中國，期間兩國發布聯合聲明，當中值得關注的是，「雙方強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰」，巴方並「重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

文章表示，印象之中，這是中國與他國發表聯合聲明時首度強調聯大2758號決議，也是中美就詮釋決議再燃攻防戰。

據指出，1971年10月25日，第26屆聯大通過第2758號決議：「決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

文章指出，美台關係近年升級，美方指聯大第2758號決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識」，只解決了中華人民共和國的代表權問題，沒有解決台灣的地位，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動。

中方則強烈反擊，強調第2758號決議中的「中國」是指包含台灣在內的全部中國領土，確認了「一個中國」原則。

另據文章，今年1月15日，南太平洋島國諾魯宣布跟台灣斷交，與中國大陸復交，其在斷交聲明中說，按照聯大2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

文章表示，諾魯引用聯大2758號決議與台灣斷交，成為台灣原有「邦交國」改變外交承認的第一例。

如今，中方又與巴基斯坦發表的聯合聲明中強調「聯大第2758號決議權威性」，反映北京方面正發動「法理戰」，持續強化在國際間宣揚「依據『聯大2758號決議』，台灣為中國一部分」的主張。